«جوجل» تُطلق منصة للحفاظ على التاريخ والتراث في مصر

أطلقت مؤسسة «جوجل» للفنون والثقافة، بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي بمصر، منصة رقمية عبر الإنترنت للحفاظ على التاريخ والتراث المصري، والتي تستعرض مجموعة من أبرز الأماكن الأثرية في مصر، من خلال عدد من الفيديوهات والمقالات والجولات التى تمكّن المستخدم من زيارة تلك الأماكن من المنزل.وتتيح المنصة جولات افتراضية عبر الإنترنت فى عدد من الأماكن التاريخية؛ منها مساجد من العصر المملوكي والتي يتجاوز عمرها 600 عام، وفيلا الطيور الأثرية بالإسكندرية، والتى تعود إلى العصر الرومانى، ومقبرة فرعونية وحي مصر القديمة، وسفح الأهرامات، وعدد من الأديرة القبطية التي تزخر بالأيقونات الأثرية.هذا وتسرد المنصة عدة حقائق حول تاريخ مصر وتراثها، كما تحتوي على عدد من المقابلات مع مجموعة من علماء المصريات الذين يشاركون ما اكتشفوه من أسرار خلال رحلة بحثهم.