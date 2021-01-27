رئيس جامعة الوادى الجديد يوافق على إنشاء مصنع لتعبئة المنتجات الزراعية

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أعمال التدريب العملى لطلاب قسم تكنولوجيا الأعذية بكلية الزراعة على أعمال تعبئة وتغليف وتصنيع تمور مزرعة النخيل بالجامعة.وقال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بالجامعة، إن مزرعة النخيل أنتجت كمية من التمور هذا العام تقدر بحوالى 5 أطنان وتم تخزين هذا الكمية بمعرفة الجامعة بأحد مصانع التمور بالمحافظة لاستغلالها في أعمال تدريب طلاب وطالبات قسم تكنولوجيا الأغذية على أعمال التعبئة والتغليف وتصنيع للتمور.وأضاف أنه تم إنتاج وتصنيع عبوة كرتون تحمل عنوان تمور جامعة الوادى الجديد "إنتاج مزرعة كلية الزراعة"زنة 2 كيلو و5 كيلو لعرض وتسويق منتجات مزارع الجامعة بالجامعات المصرية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.ووجه رئيس الجامعة الشكر لاساتذة وطلاب قسم تكنولوجيا الاغذية بقسم كلية الزراعة بالجامعة على تدريب طلاب وطالبات الجامعة على أعمال التعبئة والتغليف وتصنيع التمور للمساهمة فى خلق فرص العمل لطلاب وخريج الجامعة.ووافق رئيس الجامعة على تخصيص مكان بالجامعة لإنشاء وحدات لتخزين للتمور ومنتجات مزارع الجامعة ليكون نواة لمصنع منتجات الجامعة الزراعية يساهم فى خلق فرص العمل لخريجى الجامعة، وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعى وخدمة وتنمية البيئة بالوادى الجديد.