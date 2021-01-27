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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

45 جريحا حصيلة المواجهات بين محتجين والأمن في لبنان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:20 ص
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
وكالات
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أسفرت مواجهات شهدتها مدينة طرابلس في شمال لبنان بين متظاهرين وقوات الأمن عن إصابة 45 شخصًا بجروح، وفق ما أفاد الصليب الأحمر اللبناني اليوم الأربعاء، وذلك احتجاجا على قرار الإغلاق العام.

وتطلبت حالة تسعة مصابين منهم نقلهم الى المستشفيات للعلاج، بينما جرى إسعاف البقية ميدانيًا، وفق المصدر ذاته.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت ليلًا عن 30 جريحًا في صفوف المحتجين وقوات الأمن، وتوزعت مجموعات ضمت كل منها العشرات من المحتجين في وسط المدينة، وفق ما أفادت مراسلة فرانس برس، حاول بعضها اقتحام "السرايا".

واعتصمت مجموعة أخرى في ساحة النور القريبة، وسار آخرون في مسيرة جالت أمام منازل عدد من نواب المدينة في المدينة، وأقدمت مجموعة على اضرام النار في سيارة تابعة لعنصر من قوى الأمن.

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