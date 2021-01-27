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مصر

«مجاهد»: 4 ركائز لتطوير التعليم الفني بمصر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:45 ص
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية
نورهان عبدالرحمن
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أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة التعليم الفني بمصر.

وشدد نائب الوزير، في تصريحات خاصة للدستور، على أن هناك أربع ركائز أساسية يعتمدون عليها في تطوير منظومة التعليم الفني، أولها تطبيق نظام الجدارات، وهو عبارة ملائمة المناهج لسوق العمل لخروج الخريجين مؤهلين ولديهم المهارة الكافية التي تساعدهم في سوق العمل.

وأكد أنه تم تطبيق هذا النظام في مناهج 50 تخصصًا من أصل 200 من تخصصات التعليم الفني بمصر، ومن المقرر انتهاء باقي التخصصات في عام 2023 المقبل.

وأضاف أن ثاني ركيزة هي تشكيل هيئة ضمان جودة التعليم الفني، والتي كانت قد وافقت الحكومة على تشكيلها، في سبتمبر الماضي، وفي انتظار مجلس النواب.

وأوضح نائب الوزير أنه من الركيزة الثالثة ضمن تطوير منظومة التعليم الفني، تشكيل أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، لتدريبهم على نظام الجدارات الذي يساعد على تأهيل الطلاب لسوق العمل، ومناسبة المناهج لتخصصات سوق العمل.

وكشف عن أن رابع ركيزة أساسية هي إدخال الشراكة مع القطاع الخاص، لمعرفة المناهج التي يريدون تدريسها للطلاب، حتى يكونوا مؤهلين للعمل بعد تخرجهم.

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