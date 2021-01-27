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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

مصر تستضيف أكبر حدث عالمي لتطوير الألعاب الإلكترونية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:19 ص
الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية
طارق عتمان
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تستضيف أكاديمية تطوير الألعاب التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات "iTi" التابع لوزارة الاتصالات، فعاليات الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية 2021 في الفترة من 28 إلى 31 يناير بالكامل عبر الإنترنت، ضمن أنشطة جمعية مطوري الألعاب الدولية، القسم المصري، للعام التاسع على التوالي.

ويُعد الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية أكبر حدث عالمي في مجال تطوير الألعاب وينظَم في جميع أنحاء العالم، وهو مسابقة تركز على تطوير الألعاب الرقمية وتوفر مساحة للأفراد الموهوبين للعمل في جو من المرح والإبداع والتجريب.

ويهدف الملتقى إلى تشجيع التعاون بين الأفراد من مختلف الخلفيات، للمشاركة في هذا الانتشار العالمي لتطوير الألعاب والابتكار فيها.

وشارك في نسخة الملتقى العام السابق أكثر من 1500 مشترك من جميع أنحاء الجمهورية، كما تم تطوير ما يزيد عن 70 لعبة إلكترونية وتحميلها.

وجدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات حقق رقمًا قياسيًا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر موقع ضم أكبر عدد من المشاركين بملتقى مطوري الألعاب في مكان واحد، في عامي 2016 و2018.

تأسس معهد تكنولوجيا المعلومات في عام 1993 وهو هيئة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يقدم مجموعة متنوعة من البرامج الاحترافية على مستوى عالمي لبناء القدرات والتدريب العملي والتعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب الجامعات والخريجين والأكاديميين والمهنيين، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوساط الأكاديمية والمجتمع.

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