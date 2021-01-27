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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الصناعات الغذائية: صادراتنا إلى تنزانيا لا تتناسب مع وارداتها الكبيرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:19 ص
التصديري للصناعات
التصديري للصناعات الغذائية
دعاء أبو العزم
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قال علاء الوكيل، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن مصر بها صناعات غذائية قوية جدا تحتاج إلى أسواق عديدة للدخول فيها، منها السوق التنزاني، موضحا أن واردات تنزانيا بلغت في 2019 قيمة 11 مليار دولار، وتعتبر الصين أولى الدول التي تستورد منها ويليها الهند، كما تحتل الإمارات المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الدول المصدرة إليها بـمليار و400 مليون دولار، في الوقت الذى صدرت فيه مصر بـ11 مليون دولار فقط، كما بلغت حجم الصادرات الغذائية في 2020 من يناير حتى نوفمبر قيمة 5 ملايين دولار فقط.

وأضاف الوكيل، خلال ندوة المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان "فرص التصدير إلى تنزانيا" عبر الفيديو كونفرانس، أن أبرز السلع التي تستوردها تنزانيا هي التبغ، الشيكولاتة، النشا، صلصة المكرونة، زيت الطعام، لافتا إلى أنها تستورد الكثير من السلع وليس لديها معوقات كثيرة مثل باقي الدول الإفريقية.

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