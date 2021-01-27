الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 8 بلدان في الإقليم بدأت التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.وأضاف خلال المؤتمر الصحفى عن بعد الذى يعقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات "كوفيد-19"، لا نزال بعيدين عن السيطرة عن الجائحة ويجب أن نجهز أنفسنا لعام آخر في مواجهة الفيروس، لافتًا إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا زيادة في عدد الإصابات.يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.