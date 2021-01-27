بدء الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبياني وزيري الثقافة والبيئة

افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس منذ قليل، وذلك للاستماع لبيان وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية.وكان المجلس قد استمع، أمس الثلاثاء، لبيان وزير الطيران ووزير الخارجية، وتمت إحالة بياناتهما للجان المختصة بالبرلمان.