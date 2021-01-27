بقوة 4.3 ريختر.. زلزال جديد يضرب مدينة إسطنبول

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، منطقة الأندلس التي تقع في جنوب مدينة إسطنبول، في الساعة العاشرة مساء ونصف مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما نقله المعهد الجغرافي الوطني.ووفقا لمعهد فإن الزلزال لم يتسبب في خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن، ويُذكر أن تركيا أحيت الإثنين الماضي، ذكرى زلزال مدينة إلازيغ العنيف الذي ضربها في يناير 2020، وتسبب في العديد من الخسائر المادية والمعنوية.