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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ناشطات نسويات يطالبن حكومة أردوغان بإجراءات فعالة ضد قتل الإناث

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:16 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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شنت مجموعة من الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق المرأة في تركيا، حملات جديدة لمطالبة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ إجراءات فعالة بشأن تزايد العنف ضد المرأة ومنع قتل النساء في البلاد، حسبما أفاد تقرير لمركز ستوكهولم للحريات.

وبحسب التقرير، طالبت الناشطات التركيات الحكومة بمراقبة عدد النساء اللواتي يُقتلن سنويًا، معربات عن غضبهن من أن الحكومة لم تقدم العدد الحقيقي للنساء اللواتي قُتلن في العام الماضي 2020، لافتا إلى إنه رغم توقيع تركيا على اتفاقية إسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة في البلاد.

وأضاف التقرير أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، حاول مؤخرا التقليل من شأن إحصائيات جرائم قتل النساء في تركيا، قائلا أن عدد جرائم قتل النساء قد انخفضت بنسبة 21% العام الماضي، حيث قُتلت 266 امرأة مقارنة بعام 2019، الذي شهد 336 جريمة قتل من هذا القبيل، ولكن النشطاء المراقبون يرون أن تلك الإحصائيات غير صحيحة، واتهمت الحكومة بمحاولة إخفاء الأرقام الحقيقية لحوادث قتل النساء قائلين إنه من الضروري أن تتحلى الحكومة بالشفافية بشأن أعداد قتل الإناث إذا أرادت مكافحتها بشكل فعال.

ونقل المركز عن المحامية والناشطة إيليم أتيلجان، قولها إن على البرلمان التركي إعطاء الأولوية لقتل النساء في جدول أعماله لأن "المشكلة ليست فقط أن الرجال يقتلون النساء، ولكن المشكلة تكمن في أن القضاء التركي ومؤسسات إنفاذ القانون تعمل بطريقة تحمي الجناة، مضيفة إن ثلاث نساء على الأقل يُقتلن يوميا في تركيا، مشيرة إلى أن العديد منهن اللواتي توفين في ظروف مشبوهة إما تم تسجيلها في السجلات الرسمية كحوادث انتحار أو حوادث قدرية، واستطردت إذا لم تكن لدينا الإحصائيات الصحيحة، فلا يمكننا إثبات قضيتنا".

وواصلت " أتيلجان"، "لا يمكننا الحديث عن عدد النساء اللواتي ماتن لأنهن لم يحظين بالحماية، أو إذا ماتن تحت حماية الشرطة، ستزودنا الإحصاءات الصحيحة بالأسباب المناسبة لمكافحة قتل الإناث ".

ونوه المركز إلى إنه وفقًا لتقرير صادر عن سيزجين تانريكولو، الناشط في مجال حقوق الإنسان ونائب حزب الشعب الجمهوري، في مارس الماضي، ازداد العنف ضد المرأة بشكل كبير منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، حيث تم قتل أكثر من 15 الف امرأة على الأقل، في تركيا خلال الثمانية عشر عامًا الماضية.

وذكر إنه على الرغم من ارتفاع أعداد جرائم قتل الإناث، بدأت الحكومة في مناقشة إمكانية الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة لمجلس أوروبا تهدف إلى منع العنف العام والعنف المنزلي ضد النساء، ما دفع الآلاف من النساء النزول في آن واحد إلى الشوارع في جميع أنحاء تركيا، احتجاجًا على الانسحاب المحتمل ودعوات إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية إسطنبول.

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