السعودية: إجمالي الطرح الثامن للسندات 5 مليارات دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات، ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين، موضحا أن إجمالي الطرح بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال).وأوضح المركز، بحسب بيان لوزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 22 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار.وأوضح أن الإصدار تم على شريحتين، الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.3 مليار ريال) لسندات أجل 12 عامًا، والثانية 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.4 مليار ريال) لسندات أجل 40 عامًا.