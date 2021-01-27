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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار الأعمال العنصرية ضد العلويين في تركيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:54 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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أجرى مكتب المدعي العام التركي تحقيقًا في العلامات التي تم تدوينها على منازل السكان العلويين، في مدينة يالوفا بشمال غرب تركيا، حسبما ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية.

وقالت الصحيفة إن السكان المحليين أبلغوا الشرطة بأن 5 منازل تابعة للأقلية الدينية، بما في ذلك منزل زعيم للأقلية تم رشها بعلامة "X" وكلمة "علوي".

يذكر أن المجتمع العلوي في تركيا يشكل 20-30% من السكان، ويتبعون عقيدة تجمع بين التقاليد الشيعية والصوفية والسنية.

وكثيرًا ما تم استهداف الأقلية في جرائم الكراهية، بما في ذلك في حي غازي العلوي في إسطنبول، حيث قتل 22 شخصًا في عام 1995 وأصيب 155 آخرون في سلسلة من الهجمات المسلحة.

ووصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جيليك، الحادث يوم الثلاثاء بأنه استفزاز وقال إن التحقيق يجري بدقة.

ونقل موقع "Gerçek Gündem" على الإنترنت عن "جيليك" قوله: "يجب أن يشعر الجميع بالراحة ولا يوجد شيء اسمه مواطن من الدرجة الثانية في الجمهورية التركية الجميع من الدرجة الأولى".

وفي العام الماضي، شهدت تركيا العديد من حوادث العلامات على المباني العلوية، كما اقتحم أفراد مجهولون جمعية بير سلطان عبد الثقافية في إسطنبول، يوم 18 يناير ورسموا رسائل تهديد على الأرضيات والنوافذ.

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