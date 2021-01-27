«الصحة العالمية»: سنصل لـ100 مليون إصابة بكورونا خلال أيام

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن عام 2020 كان عامًا مأساويًا، حيث شهد جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى العديد من الأحداث من بينها انفجار مرفأ بيروت.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل العالم خلال الشهر الجارى لـ100 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم منها 5 ملايين وفاة.وأضاف أن دول إقليم شرق المتوسط قامت بالعديد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد، منها زيادة عدد المختبرات لتصل حوالى 450 مختبرًا، بالإضافة إلى تعزيز الرعايات المركزة وإجراءات مكافحة العدوى.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى عن بعد الذى يعقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات «كوفيد-19».يُعقد المؤتمر بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.