«نص الكلام» الاسم النهائي لبرنامج راغدة شلهوب الجديد

استقرت الإعلامية راغدة شلهوب على "نص الكلام"، ليكون الاسم النهائي لبرنامجها الجديد المقرر عرضه على شاشة النهار في شهر فبراير المقبل.وانتهت الإعلامية من تحضيرات برنامجها الجديد والأفكار، المقرر تقديمها في الحلقات المختلفة وبدأت أمس في تصوير أولى حلقات البرنامج.وكشف مصدر من داخل القناة لـ "الدستور" أن إدارة القناة انتهت أول أمس من بناء ديكورات البرنامج في استديوهات القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي، واستقرت راغدة شلهوب على أسماء ضيوف برنامجها المقرر أن ينتمي إلى فئة البرامج الاجتماعية حيث تناقش كل حلقة قضية جديدة تهم الشارع المصري.وأضاف المصدر أن الإعلامية سوف تستضيف ضيوفا من كافة المجالات المختلفة، وأن البرنامج من المقرر انطلاقه بشكل أسبوعي.