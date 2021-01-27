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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الأسهم الأوروبية بعد مخاوف من تعاف اقتصادي بطيء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:11 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحت وطأة مخاوف من تعاف اقتصادي بطيء، في حين ظل
معظم المستثمرين يحجمون عن تكوين مراكز قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخصوص السياسة النقدية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، في التعاملات المبكرة بعد خسائر في الأسواق الآسيوية وبورصة ول ستريت.

ولم تفلح نتائج مايكروسوفت القوية في مساعدة قطاع التكنولوجيا في أوروبا الذي تراجع 1.3 %، في حين انخفضت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز والبنوك نحو واحد بالمئة لكل قطاع، ونزل سهم فريسنيلو لتعدين المعادن النفيسة 3.1 % بعدما توقعت الشركة انخفاض إنتاج الذهب في العام الحالي.

وتراجع سهم إيسيتي لمنتجات النظافة الشخصية 0.6 %، بالرغم من إعلانها تراجعا أقل من المتوقع للربح التشغيلي الفصلي.

أما سهم "إل. في. إم. إتش" الفرنسية للسلع الفاخرة فقد ارتفع 1.4 % إذ ساعد ازدهار مبيعات علامات تجارية للموضة مثل لوي فيتون، خاصة في الصين، في تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ووربح سهم كيرنج المالكة للعلامة جوتشي 1%.

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