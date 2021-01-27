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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

181 قرية بسوهاج تستفيد من المبادرة الرئاسية للتطوير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:07 ص
القرية
القرية
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم إدراج 181 قرية بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية.

وأشار إلى أنه يتم من خلال هذه المبادرة مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه وزيادة كمية المياه المنتجة في المراكز المستهدفة، حيث يتم مد وتدعيم 11300 متر وإحلال وتجديد 148536 مترا، لـ19 قرية بمركز دار السلام، وكذلك مد وتدعيم 56000 متر وإحلال وتجديد 196764 مترا وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 35 ألف متر مكعب يوم لـ 29 قرية بمركز البلينا، ومد وتدعيم 13500 متر وإحلال وتجديد 329423 مترا وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 40 ألف متر مكعب يوم لـ33 قرية بمركز المنشاة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم مد وتدعيم 10500 متر واحلال وتجديد 221346 مترا وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب يوم لـ 29 قرية بمركز جرجا، وإحلال وتجديد 288774 مترا لـ 34 قرية بمركز طما، بالإضافة إلى مد وتدعيم 6300 متر وإحلال وتجديد 72652 مترا لـ14 قرية بمركز ساقلتة، ومد وتدعيم 50400 متر وإحلال وتجديد 181042 مترا لـ 23 قرية بمركز المراغة.

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