الطفح الجلدي.. أعراض مختلفة لكورونا

يصاحب فيروس كورونا العديد من الأعراض المختلفة، يأتي أبرزها الطفح الجلدي، مما جعل الأطباء يضيفون عرض الطفح الجلدي من الأعراض الأساسية للفيروس بجانب السعال وارتفاع درجة الحرارة، وفقدان حاستي الشم والتذوق.ووفقًا لموقع health الطبي، والطفح الجلدي عبارة عن بقع حمراء منتفخة تترافق بحكة شديدة، وقد تظهر في أي جزء من الجسم، ويمكن أن تسبب تورم في الشفتين والجفون، ويمكن أن يظهر الطفح الجلدي عبارة عن نتوءات حمراء صغيرة مثيرة للحكة، تتشكل بشكل خاص عند المرفقين والركبتين، فضلًا من ظهر اليدين والقدمين.وأضاف الموقع أن شكل الطفح الجلدي الثالث عبارة عن نتوءات حمراء اللون ولا تسبب الحكة.