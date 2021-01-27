تفريغ 3500 طن رخام وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "ZAMZAM"، التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترًا، والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 21 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومغادرة 6 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.في حين سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.