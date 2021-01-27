«الضرائب»: العمل يومي الجمعة والسبت 29 و30 يناير تيسيرًا على الممولين

قررت مصلحة الضرائب عمل مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار مهن حرة، يومي الجمعة والسبت الموافقين 29 و30 يناير، في مواعيد العمل الرسمية، تيسيرًا على الممولين.ويأتي ذلك نظرًا لتطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، منذ بداية يناير الجاري، وبناءً على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب.