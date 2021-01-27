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محافظات

«الغيرة القاتلة».. 3 تلميذات يسممن زميلاتهن المتفوقات بالإسكندرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:38 ص
جثة
جثة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول تسمم 3 تلميذات ووفاة إحداهن بعد اتهام 3 تلميذات زملائهن بارتكاب الواقعة بدافع الغيرة للتخلص من المجني عليهن قبل الامتحانات بسبب تفوقهن الدراسي، وسؤال المصابات عن الواقعة، وعرض تقرير الطب الشرعي علي النيابة.

وورد بلاغ إلى مأمور قسم شرطة العامرية ثان، بتاريخ 23 يناير 2020 يفيد بتسمم 3 تلميذات بمدرسة أبوبكر الصديق بدائرة القسم، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقى العلاج.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وتبين من الفحص عقب انتهاء اليوم الدراسي وأثناء استقلال 8 فتيات مركبة "تروسيكل" للعودة إلى قريتهن تناول 6 منهن وجبة الجاتوه، وأصيب 3 تلميذات منهن على الفور بحالة إعياء شديدة وتم نقلهن إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج.

وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 3 فبراير 2020 تلقى قسم الشرطة إخطارا من المستشفى بوفاة التلميذة إسراء كمال عوض، متأثرة بحالة التسمم وإصابة أخرى بفشل كلوي ونجاة الثالثة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بتشريح جثة المتوفية وسؤال المصابات وزميلاتهن عن الواقعة وأيدن التحريات.

وأمرت النيابة العامة بسرعة طلب إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه حول الحادث، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث تحت إشراف اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء محمد الجمسي رئيس مباحث الإسكندرية، والعميد رمضان عبدالرحمن وكيل مباحث غرب.

وتم إعادة مناقشة المصابتين وباقي التلميذات الذين كانوا يستقلن "التروسيكل" أثناء العودة إلى المنزل، وإجراء تحريات موسعة حول علاقة الفتيات ببعضهن، حيث تبين وجود تنافس وغيرة بين ثلاثة من البنات الناجيات من ناحية وبين المتوفية، وإحدى المصابات من ناحية أخرى بسبب تفوقهن الدراسي.

وبسؤال إحدى التلميذات التي كانت مصابة ونجت من الحادث وتدعى "شيماء.م.ال، قررت أنها واثنين من زميلاتها كن يشعرن بالغيرة من عدة فتيات بالمدرسة بسبب تفوقهن، فقررن تعطيلهن عن دخول الامتحان، حتى لا يكن بالقرية متفوقات غيرهن.

أكدت التحقيقات أنها اتفقت مع اثنتين من زميلاتها هما كلا من "دنيا.س.ج"، و"نادية.ن.أ"، على دس السم للفتيات المتفوقات، وقبل الحادث بيوم توجهت إلى أحد المحلات بقرية مصطفى كامل في العامرية، وطلبت من صاحبة المحل إحضار 8 قطع جاتوه وكيس من مادة "لانك" شديدة السمية، وأخفت المادة داخل 3 قطع من الجاتوه وعلمتها وتركت القطع الباقية حتى لا يتم اكتشافها وفور ركوب التروسيكل أخرجتها وعزمت على زميلاتها بالقطع الخالية من السم وأعطت الأخريات القطع التي علمتها ما أدى إلى إصابتهن بالتسمم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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