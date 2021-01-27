عرض برنامج «عد تنازلي» مطلع فبراير على «النهار»

بدأت الإعلاميتان مونيكا محيي الدين وأنجيل جمال تصوير أولى حلقات برنامج "عد تنازلي" الذي سيعرض مطلع شهر فبراير المقبل، على شاشة قناة النهار يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته الفنان محمد عبدالمنعم، وتدور فكرة البرنامج في إطار اجتماعي شامل يناقش مجموعة من المشاكل الأسرية والصحية.كما يتحدث عن الموضة والفاشون وكل ما يخص المرأة والرجل، برنامج "عد تنازلي" تقديم مونيكا محيي الدين وأنچيل جمال، رئيس التحرير صافي يحيي، إشراف عام على البرنامج المخرج والمونتير عمرو فايق.