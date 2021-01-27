العنصرية والاضطهاد.. معاناة الأقليات الدينية تحت حكم أردوغان

مازالت الحكومة التركية تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمارس الأعمال العدائية والعنصرية ضد الأقليات الدينية المختلفة في تركيا.وأفادت صحيفة أجوس الأرمينية ومقرها اسطنبول، بتدمير كنيسة القديس طوروس الأرمنية في مقاطعة كوتاهيا بغرب تركيا، وقالت مصادر محلية لـ"أجوس" إنهم عندما ذهبوا إلى المنطقة بناء على شائعات عن تدمير الكنيسة، رأوا أرضية مسطحة في مكان الكنيسة التاريخية حيث تم تدمير كامل الكنيسة.وتابع الموقع، أن الكنيسة كانت تستخدم كمسرح سينما لفترة من الوقت وقاعة زفاف حتى وقت قريب، حتى تم تسجيل المبنى كممتلكات يجب حمايتها في 27 أغسطس 2019، بقرار من مجلس كوتاهيا الإقليمي لحماية التراث الثقافي.- منظمة حقوقية: تركيا تخنق الأقليات المسيحيةقالت منظمة حقوق الإنسان المسيحية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، إن الأقلية المسيحية في تركيا تختنق ببطء بسبب التمييز الذي يواجهه أفراد طائفتها، وفقا لما نقله موقع "أحوال" التركي.واتهمت الجماعة الحقوقية، مؤخرًا تركيا وأذربيجان بتدمير الكنائس والمواقع الدينية الأخرى، وإساءة معاملة أسرى الحرب، وتوظيف متطرفين إسلاميين معروفين، بمن فيهم أعضاء تنظيم (داعش)، كمرتزقة للمساعدة في استعادة السيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها في الجولة الأخيرة من القتال مع أرمينيا، الدولة المسيحية.وقالت كلير إيفانز من المحكمة الجنائية الدولية: "كانت تركيا تخنق ببطء مجتمعها المسيحي منذ الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى أحداث عام 1915، والتي يطلق عليها العلماء غالبًا الإبادة الجماعية للأرمن، بينما تدحض تركيا المصطلح قائلة إن بعض الأرمن لقوا حتفهم في ظل ظروف الحرب العالمية الأولى وليس بفعل متعمد.وقالت إن الجالية الأرمنية في تركيا تعرضت "لانتهاكات شديدة"، مضيفة أن مجموعات الشتات التركي استهدفت الأرمن أيضًا، حيث قامت الجماعات القومية التركية بمضايقة ومهاجمة الأرمن في أوروبا بعد اندلاع الاشتباكات حول ناغورنو كاراباخ في أواخر سبتمبر.- الأماكن التراثية المسيحية مهددةكشف موقع "barnabasfund"، عن تعرض الأماكن التراثية المسيحية للتهديد في ظل حكومة الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، ووفقا للموقع، تتعرض المئات من مواقع التراث الذي ينتمي إلى المسيحيين والأقليات الأخرى في تركيا للتهديد، بعد اتفاقية قيود الاستيراد الجديدة بين الولايات المتحدة وتركيا، وفقًا لجماعات أرمينية ومسيحية.وقال آرام هامبريان، المدير التنفيذي للجنة القومية الأرمنية الأمريكية (ANCA)، " لقد أدانوا المذكرة الثنائية التي وقعتها إدارة ترامب في ساعاتها الأخيرة والتي وافقت بموجبها الولايات المتحدة على فرض قيود استيراد على القطع التراثية من تركيا وإعادة الممتلكات الثقافية المهربة إلى الوطن ووصفتها بأنها متهورة ومهزلة، وتابع هذا في الواقع يضع رعاية ومراقبة التراث الواسع لجميع المجموعات الثقافية والدينية والعرقية في أيدي الحكومة التركية، التي لها سجل حافل في "تدمير الأقليات" وأماكنهم المقدسة.وانتقد توفيق بعقليني، رئيس مجموعة حملة الدفاع عن المسيحيين (IDC)، الاتفاقية ووصفها بأنها "طابع مخجل للموافقة الأمريكية على تدمير التراث الثقافي المسيحي في تركيا".