وكيل «صحة الغربية» يتفقد مستشفى بسيون المركزي (صور)

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية بمستشفي بسيون المركزي.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات هيئه الرقابة الإدارية، بتكثيف المرور على المستشفيات، ومتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتداء الواقي الشخصي أثناء التعامل مع الحالات المرضية.كما تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة واطمئن على جميع الحالات بالمستشفى، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.