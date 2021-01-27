حكومة أردوغان تقاضي ممثلة في الثمانين من عمرها لإهانة الرئيس

أفادت صحيفة " جمهوريت '' التركية، أن المدعي العام التركي رفع دعوى ضد الممثلة التركية المخضرمة نيلوفر أيدان، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.وقالت الصحيفة إن الممثلة البالغة من العمر 80 عامًا، تواجه السجن لمدة 4أعوام و8 أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بين عامي 2016 و2018، وذاك لإهانة الرئيس والتي تعد جريمة وفقًا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي (TCK)، ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.ووفقا للصحيفة التركية فقد ارتفعت التحقيقات والإدانات بشأن المادة 299 بشكل كبير منذ أن تولى أردوغان منصبه كرئيس في عام 2014.