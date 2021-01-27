كيف تحمي نفسك من الإصابة بكورونا فى المواصلات؟

مع انخفاض درجات الحرارة فى الشتاء، ينتشر فيروس كورونا، بصورة أكبر خلال التجمعات، لذا عليك الانتباه جيدا لحمايتك من الإصابة خلال تواجدك بوسائل النقل العام.ونستعرض عدة نصائح لحمايتك من الفيروس فى المواصلات، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية.-عدم لمس الوجه خلال تواجدك فى المواصلات.- ارتداء كمامة.- فى المترو، يمكنك استخدام السلالم بدلا من المصاعد الكهربائية المزدحمة.- ابتعد عن التنقل فى المواصلات خلال أوقات الذروة.- عند الجلوس على مقعدك، اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.-يجب بفتح نوافذ السيارة لتحسين دوران الهواء.- غسل الأيدى بمجرد ذهابك إلى العمل أو المنزل.- استخدم المعقمات مثل الكحول.- يمكنك ارتداء "فيس شيلد" لحمايتك من العدوى، خاصة فى المترو.