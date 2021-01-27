«العدل» تحدد مقر اللجنة السابعة للتوفيق في المنازعات

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا بتحديد مقر جديد للجنة السابعة للتوفيق في المنازعات بمحافظة الإسكندرية.ونص قرار وزير العدل رقم 247 لسنة 2021، على أن يكون مقر اللجنة السابعة للتوفيق في المنازعات لمحافظة الإسكندرية، في مبنى البوابة الإلكترونية خلف 288 شارع زكى رجب، بمنطقة سموحة أمام شركة تاون جاز بمحافظة الإسكندرية، بالدور الثاني بدلا من مقرها الحالي.