مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 49 رحلة جوية بمعدل 30 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية، و6 رحلات شحن جوي، تنقل أكثر من 4639 راكبًا بمختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية والداخلية بالمدن المصرية.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.كما تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية.