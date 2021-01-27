أبرز المعلومات عن الإقرار الضريبي 2021

كل ما لا تعرفه عن الإقرار الضريبي 2021، الإقرار الضريبي وجد اهتمامًا كبيرًا من جانب المواطنين خلال الفترة الحالية حيث عقدت الكثير من الندوات حول التعريف به، وقرضت عقوبات من جانب مجلس النواب للتهرب منه، ويتساءل الكثير من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة عن ما هو الإقرار الضريبي وما العقوبة التي تنتظر المواطن لو تهرب منه.





"الدستور" تستعرض خلال السطور القادمة كل ما يخص الإقرار الضريبي.

ماهو الإقرار الضريبي 2021

ووفقا لما صرح به، رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه اعتبارًا من أول يناير سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2020.





غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي

وطبقا لما طرأ على أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في المواد 69، 70، فإن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتَين.





خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

ويستطيع المواطن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، من خلال الدخول عبر رابط موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg





-إنشاء حساب مستخدم جديد، إضافة إلى ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، ثم إضافة وكلاء عن الممول.





-اختيار اللغة وإدخال بيانات، (الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني)، ويجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور.

وأخيرًا، تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.





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