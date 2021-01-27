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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل سياسي: الحل في تونس الآن بات في يد المعارضة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:58 ص
نزار جليدي
نزار جليدي
أمينة ذكى
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قال المحلل السياسي التونسي نزار جليدي، في تصريحات لـ "الدستور" تعليقا على ما تشهده تونس من احتجاجات شعبية واشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة التونسية، أن الحل السياسي في تونس الآن بات في يد المعارضة التونسية وعلى رأسها كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى.

وأشار إلى أن "أن تونس عاشت عشرة سنوات عجاف تحت حكم الإخوان، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وشهدت تونس انفلات أمنيا واجتماعي كبير تحت حكم النهضة، لاسيما بعد محاولات النهضة لصياغة دستور يوافق مصالحها مصالح جماعة الاخوان، كما أن الجماعة تلجإ إلى الجمعيات الخيرية المسمومة بهدف السيطرة على أكبر قطاع من التونسيين".

وأضاف المحلل السياسي التونسي، أن الاخوان يعتبرون تونس ورقة يتعاملون معها وفقا لأجندات دولية خاصة في شرق المتوسط ويعتبرونها ورقة لتنظيم داعش وتركيا، ويستنزفون مقدرات الشعب التونسي.

وكشف "جليدي" لـ "الدستور" عن مشروع الإخوان الجديد في تونس لاستمالة أكبر عدد ممكن من التونسيين، وهو صندوق التعويض الذي يطرح مساعدات لحوالي 60 ألف عائلة لتضمن الجماعة أصوات لها في الشارع التونسي، فهم يشترون الأصوات لتأييدهم.

وتابع:" سوف تظل الاحتجاجات ليلا ونهارا في تونس ضد الإخوان، لاسيما وأن الجماعة تصف المحتجين بأنهم مجرمين، رغم أن المحتجين هم شباب تونس وأمل الأمة، وأكد على أن الشعب بأكمله بات ضد حركة النهضة الاخوانية، لاسيما وأن كبار رجال الحركة قد دعوا أنصارهم للنزول في الشارع للرد على الاحتجاجات الشعبية، فضلا عن أن تصريح عبد الكريم الهاروني الرجل الثاني في حركة النهضة التونسية الذي قال بأن الحركة لديها ميليشيات تعمل مع الأمن التونسي، وهو الأمر الذي ينظر إليه على أنه إعلان حرب على التونسيين".

وحول أسباب الاحتجاجات قال "جليدي"، " أن التونسيون عانوا طوال عشر سنوات في حكم الإخوان من الفقر وزيادة معدلات الجريمة وزيادة جرائم العنف وتحديدا العنف ضد المرأة، فقد دمر الاخوان البناء المجتمعي في تونس، لأن لديهم رغبة حقيقية في تفكيك الشعب التونسي والنمط المجتمعي الذي يعيشه التونسييون".

وفيما يتعلق بهشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، قال المحلل السياسي، لقد ارتمى في أحضان الاخوان وبدأ في تنفيذ مخططاتهم التدميرية للشعب والبرلمان التونسي، ومعتبرا أن المشيشي أدار ظهره لبلده وشعبه ورئيسه الرئيس التونسي قيس سعيد لصالح النهضة.

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