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اقتصاد

الكهرباء: 700 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع أسيوط

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:14 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
عمرو خان - محمود مرعي
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إنفاق 700 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة أسيوط نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفترة من عام 2014 حتى 2020.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد ففي نطاق محافظة أسيوط إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفتره من عام 2014 حتى عام 2020 بلغ عدد المشتركين حوالى (1.1) مليون مشترك عام 2020 بزياده قدرها (225) ألف مشترك عن عام 2014.
وتم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خلال الفترة من 2014 حتى 2020 باستثمارات بلغت حوالى (700) مليون جنيه تم من خلالها:
تنفيذ عدد (17) موزعًا جديدًا، وتنفيذ عدد (450) محولًا جديدًا وإضافة قدرة 277.5 م.ف.أ، بالإضافة إلى 357 كشكًا معدنيًا، وتركيب عدد (2748) عامود جهد متوسط وعدد (3989) عامود جهد منخفض.
تنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 694 كم كابلات و3460 كم موصلات، وتنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 25 كم كابلات و2367 كم موصلات.

وفي إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر، فقد تم تنفيذ عدد (100) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالي تكلفة (86) مليون جنيه بطول 81 كم.

وفى مجال مواكبة التطور التكنولوجى ومعالجة أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من أهم مشاكل العملاء فقد تم تركيب عدد (381) ألف عداد مسبق الدفع وعدد (7600) عداد ذكي.

كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمة، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال  تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجًا، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع  الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة.

وفى هذا الصدد تمت المشاركة فى هذه المبادرة ووضع خطة التطوير لشبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة بالمبادرة لتحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية واستكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسبة، ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة.

وبلغت تكلفة تطوير القرى التابعة للمحافظة ضمن هذه المبادرة مبلغ وقدره يصل إلى حوالي 21 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير قرى (شقلقيل & الشنابله - العطيات - القصر - الكلابات - الاقادمه - الطوابية).
وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

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