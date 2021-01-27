محافظة الإسماعيلية تُشكل فريقًا لرصد احتياجات 16 قرية ضمن مبادردة الرئيس

شكلت محافظة الإسماعيلية، فريقًا لرصد الاحتياجات الفعلية لـ16 قرية وتوابعها بمركز ومدينة القنطرة شرق، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس، بالبدء في تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى.يأتى ذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي تستهدف 1500 قرية على مستوى 50 مركزًا إداريًا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع، من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزًا.من جانبه، تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، حصر لجنة «حياة كريمة» لاحتياجات 16 قرية الأكثر احتياجًا بالقنطرة شرق لتطوير البنية التحتية لهم ضمن مشروع تطوير القرية في إطار توجيهات الرئيس السيسي.ووجه محافظ الإسماعيلية وحدة «حياة كريمة» برئاسة المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، بمتابعة كافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية، وذلك في نطاق المحافظة والتعامل الفوري وإزالة أية معوقات طارئة لبدء العمل فورًا.وأوضح أن القرى التي تم اختيارها تشمل قرى «الأبطال، التقدم، جلبانة، ميت أبو الكوم الجديدة، العزبة، السلام الجديدة، التل الأحمر، بوابة القنطرة، بير العروق، بير حبيطة، بير مدكور، جبل أم جشيب، حض أبو سعادة، الإسماعيلية شرق».