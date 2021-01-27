وفاة والد الإعلامي تامر شلتوت

توفي والد الإعلامي تامر شلتوت، صباح اليوم، بعد إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها غرفة الرعاية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة منذ شهر.ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد على أن يقام العزاء على مقابر الأسرة نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.وأعلن الإعلامي تامر شلتوت عن وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ناعيًا والده حيث كتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت، وسيتم الصلاة على المتوفي بعد صلاه الظهر في مسجد الشرطة في 6 أكتوبر، وسيتم الدفن اليوم الأربعاء في مقابر العائلة بـ6 أكتوبر، والعزاء في المقابر ولا يوجد عزاء في المنزل".