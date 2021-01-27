ضبط 13492 مخالفًا لقرار ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 13492 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 200 قضية في مجال منع تداول"الشيشة"، وتحرير 521 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.