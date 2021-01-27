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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«فيفا» يقبل ترشيح أبو ريدة لعضوية مجلسه.. ويرفض زطشي وأوماري
الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:50 ص
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اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» القائمة النهائية للمرشحين لخوض سباق انتخابات عضوية مجلسه، عن قارة إفريقيا.
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