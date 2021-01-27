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فن

بعد قرابة 4 أسابيع.. إيرادات ضعيفة لـ«صابر وراضى وحظر تجول»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:16 ص
جريدة الدستور
محمد قدري
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لم ينجح فيلم "صابر وراضي" لأحمد آدم، بعد عرضه ليلة رأس السنة بجميع دور العرض المصرية في تحقيق إيرادات جيدة خلال فترة عرضه، حيث حقق الفيلم في الأسبوع المنقضي فقط إيرادات بقيمة 21 ألف جنيه فقط.

ويقدم أحمد آدم في الفيلم الجديد شخصية سائق لأحد رجال الأعمال، وتدور الأحداث ما بين شخصين أحدهما ملياردير وآخر يعمل سائقًا لدى الرجل الغني، وتجمعهما العديد من الأحداث الكوميدية الإنسانية، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، ومن إخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته كل من رزان مغربي، ومحسن محيي الدين، ودينا فؤاد، وعدد آخر من النجوم.

وشاركه نفس الوضع فيلم "حظر تجول" من بطولة النجمة إلهام شاهين صاحبة جائزة أحسن ممثلة في الدورة المنقضية من مهرجان القاهرة، والذي حقق إيرادات ضعيفة للغاية خلال الأسبوع الماضي حيث جمع الفيلم 10 آلاف جنيه، والعمل يشارك في بطولته أحمد مجدي، وأمينة خليل، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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