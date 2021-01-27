17741 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 17741 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 أكتوبر الماضي.وأشارت السلطات الصحية وفقًا لوسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 594 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح أمس الثلاثاء بأن الوضع الصحي العام في البلاد جراء فيروس كورونا بدأ يستقر تدريجيًا مع تراجع في عدد الإصابات اليومية وارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس.