«الصحة العالمية» تستعرض آخر تطورات كورونا

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا عن بعد، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات كوفيد-19.يُعقد المؤتمر بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.