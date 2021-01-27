39 دولة تعد بتقديم 439 مليون دولار لصندوق لدعم السلام الأممى

أعلنت الأمم المتحدة في بيان لها، أن 39 دولة تعهدت الثلاثاء بدفع 439 مليون دولار على مدى خمس سنوات لصندوق تابع للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز السلام في الدول التي هزتها نزاعات، لكن هذا المبلغ يبقى بعيدًا عن 1.5 مليار دولار كانت تأمل في جمعها.وقالت المنظمة الدولية في بيانها إن الدول الأعضاء أكدت مجددًا خلال مؤتمر عبر الفيديو "أهمية الاستثمار في السلام، وأن 39 من الدول الأعضاء أنفقت أو تعهدت بصرف أكثر من 439 مليون دولار لصالح الصندوق للفترة 2020-2024"، موضحًا أن هذا المبلع يشمل "الأموال التي تم تلقيها في 2020".وقال مارك أندريه فرانش، رئيس صندوق بناء السلام الذي أنشئ في 2006، إن "الهدف هو الحصول على 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات"، موضحا أن الصندوق سمح على مدى السنوات الثلاث الماضية بتمويل عمليات في 51 دولة في منطقة الساحل وآسيا الوسطى وأمريكا الوسطى والبلقان، بمبلغ إجمالي قدره 356 مليون دولار.وقد ساهمت 34 دولة في الصندوق في الدورة الماضية، لكن 60% من الأموال التي دفعت جاءت من ثلاث دول فقط هي ألمانيا، والسويد، وبريطانيا، حسب رئيس الصندوق.