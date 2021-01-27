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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار أعمال الشغب والاحتجاجات لليوم الرابع في هولندا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:38 ص
احتجاجات هولندا
احتجاجات هولندا
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أكدت وسائل إعلام هولندية اليوم الأربعاء استمرار التظاهرات بمدن متعددة في هولندا، ووقوع أعمال عنف احتجاجًا على الإغلاق العام المفروض بسبب كورونا، وسط انفجارات بضاحية أوسدورب بأمستردام.

وقالت المصادر وفقًا لما أوردته وسائل إعلام روسية إن "الاحتجاجات اندلعت مرة أخرى في أمستردام، لكن الشرطة تمكنت بسرعة من السيطرة على الوضع"، موضحة أن "مجموعة كبيرة من الشباب اجتمعت في أحد أحياء أمستردام، وبدأت في إلقاء الحجارة والمفرقعات على الشرطة، وبمساعدة وحدات القوات الخاصة تمت السيطرة على الوضع وتفريق الحشود واعتقال عدة أشخاص".

وتابعت: "تم رصد بعض أعمال الشغب في روتردام، وجرى احتجاز 33 شخصًا بتهمة التخريب، أو رفض الانصياع لمطالب الشرطة، أو عدم حيازة وثائق الهوية".

من جهته، قال رئيس الشرطة الهولندية ويليم وولينرز: "في العديد من المدن الأخرى، كان الوضع أكثر هدوءًا، وفي عدد من المناطق وقبل حظر التجول، نزلت مجموعة من المواطنين إلى الشوارع لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون والشرطة على منع أعمال الشغب".

وكانت قد اندلعت احتجاجات حاشدة فيما يتعلق بفرض حظر التجول في هولندا يومي السبت والأحد تخللتها أعمال عنف وشغب استمرت ليلة الإثنين والثلاثاء.

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