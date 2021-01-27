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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انتهاء تصوير «القاهرة كابول» لعرضه في رمضان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:05 ص
مسلسل القاهرة كابول
مسلسل القاهرة كابول
دعاء عبد المقصود
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انتهى نجوم وصناع مسلسل "القاهرة كابول" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل صباح اليوم، وذلك بعد تصوير لمدة عام كامل تخللها عدة توقفات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يبدأ المخرج حسام على مونتاج المسلسل لتسليمه لشركة سينرجي تمهيدًا لعرضه على قنوات الشركة المتحدة في شهر رمضان.

وأعلن المخرج حسام علي عن انتهاء تصوير العمل على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقا:"الحمد لله فركش تصوير القاهرة كابول شكرًا كل روح وعقل وأيد شاركتني في المشروع ده، شكرًا على المجهود، شكرًا على المعافرة مع كل الظروف الكونية اللي عدينا بيها مع بعض
بحبكم وبحترمكم كلكم، وإن شاء الله النتيجة تكون على قد مجهودكم وحبكم، شكرًا كل عائلة القاهرة كابول".

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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