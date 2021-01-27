2245 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، 2245 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و95 حالة وفاة.وذكرت الوزارة وفقا لما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن حصيلة إصابات (كوفيد-19) المؤكدة، ارتفعت إلى 518 ألفا و407 حالات، موضحة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 10 آلاف و481 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين بلغ 476 ألفا و542 شخصا، بعد تعافي 140 شخصا، لافتة إلى أن عدد الحالات النشطة أو الأشخاص الذين يخضعون للعلاج أو الحجر الصحي في الفلبين بلغ حتى الآن 32 ألفا و384 حالة.وتحتل الفلبين المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس "كورونا" في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.