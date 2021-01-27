أرمينيا تتجاوز 166 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 195حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 166 ألفًا و427 حالة.ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه تعافى أيضا 649 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين 156 ألفًا و53حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 3056 شخصًا بعد تسجيل أربع وفيات جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 761 حالة.