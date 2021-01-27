حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات فى الجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوصول ربة منزل إلى المستشفى جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.وكشفت التحريات عن أن المجني عليها تعرضت لاعتداء على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما، ووجهت والدتها اتهاما لزوج ابنتها، بالاعتداء عليها مما أسفر عن مفارقتها الحياة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.