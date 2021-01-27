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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

742 إصابة جديدة بكورونا فى جورجيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:46 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 255 ألفا و564 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "جورجيا توداي"، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 245 ألفا و527 حالة بعد تسجيل 1081 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3108 حالات عقب تسجيل 12 وفاة جديدة منذ أمس بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 6 آلاف و903 حالات.

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