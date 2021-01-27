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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولون من أصول عربية وإسلامية في إدارة بايدن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:28 ص
بايدن
بايدن
مروة عنبر
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كان للعرب والمسلمين نصيب كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باختياره مجموعة من الشباب من أصول عربية وإسلامية أسند إليهم مهام في مواقع مختلفة بإدارته.

ويرصد "الدستور" من خلال التقرير التالي، أبرز الأسماء العربية والمسلمين في إدارة بايدن:

- مدير الاستخبارات بمجلس الأمن ماهر بيطار

تولى ماهر بيطار صاحب الأصول الفلسطينية منصب مدير الاستخبارات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والذي سيكون بمثابة حلقة الوصل بين مجتمع الاستخبارات والبيت الأبيض.

وشغل بيطار منصب المستشار العام للديمقراطيين بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب منذ عام 2017، وكان له دور مهم في استجواب مجلس النواب للرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية صلته بروسيا خلال حملته الانتخابية في سباق رئاسيات 2016.

كما عمل بيطار بقوة خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، حيث تولى منصب مدير الشئون الإسرائيلية والفلسطينية بمجلس الأمن القومي، وسبق أن شغل أيضًا منصب مسئول الشئون الخارجية بوزارة الخارجية، كما عمل مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، والذي عبر عن دعمه لتولي بيطار منصبه الجديد بإدارة بايدن.

- نائب مدير مكتب الشئون التشريعية ريما دودين.

عين بايدن ريما دودين، من أصول فلسطينية، في منصب نائب مدير مكتب الشئون التشريعية في البيت الأبيض.

وتنحدر دودين من عائلة فلسطينية وكان والداها يحملان الجنسية الأردنية، قبل أن يهاجرا إلى الولايات المتحدة.

والدها يدعى باجس ووالدتها سامية، وهما من بلدة دورا قرب الجليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتخرجت ريما من جامعة كاليفورنيا عام 2002، بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، ونالت شهادات أخرى في القانون من جامعة إلينوي عام 2006.

عملت دودين في الكونجرس الأمريكي، ولا سيما بين مجلس الشيوخ، وتحديدًا في مكتب السيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين.

- مستشارة أولى للشئون التشريعية دانا شباط.

كما سمى بايدن دانا شباط، ذات الأصول الأردنية، لتصبح مستشارة أولى للشئون التشريعية.

وعملت دانا كمنسقة استراتيجية للشئون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن، ومساعدة تشريعية للسيناتور الأمريكي مايكل بينيت.

وشغلت شباط أيضًا منصب نائب رئيس جمعية موظفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونجرس.

ولدت دانا في كاليفورنيا وترعرعت في كولورادو، وتخرجت في جامعة كولورادو في 2018، حيث درست علم النفس والقيادة الصغرى.

وكانت بدايتها في الحياة التشريعية عندما التحقت متدربة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2017، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في العام التالي.

- المدعى العام لولاية ميتشيجان صايمة محسن

كأول مسلمة في الإدارة الأمريكية الجديدة، تقلدت صايمة محسن منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميتشيجان.

وستتولى محسن منصبها بعد أن يتنحى المدعي العام الحالي للمنطقة، ماثيو شنايدر، في 1 فبراير، والذي أعلن استقالته من منصبه الذي شغله لمدة 3 سنوات.

وولدت محسن في باكستان، وعملت مدعيًا فيدراليًا منذ عقود، ومنذ عام 2002 عملت في مكتب المدعي العام، كما خدمت في وحدة مكافحة العنف والجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام، وكذلك في فريق عمل المخدرات، ووحدة الجرائم العامة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

وتخرجت محسن في جامعة روتجرز في نيوجيرسي، وحصلت على بكالوريوس ودرجة في القانون.

شغلت منصب مساعد المدعي العام في مدينة نيويورك، ثم عملت في قسم العدالة الجنائية بولاية نيوجيرسي، ونائب المدعي العام للجريمة المنظمة والابتزاز.

وبدأت محسن العمل في مكتب المدعي العام في ميتشيجان عام 2002، وتولت محسن في 2018 منصب مساعد المدعي العام الأول للمنطقة الشرقية من ميتشيجان، وهو منصب غير سياسي، حسب وزارة العدل.

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