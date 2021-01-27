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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. تسيير 49 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى بمطار القاهرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:49 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، 49 رحلة جوية بمعدل 30 دولية، و13 داخلية، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4639 راكبًا بمختلف الجنسيات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيرا ن المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية والداخلية بالمدن المصرية.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران، بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية، لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

كما تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، تشديد الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية.

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