«وقفة رجالة» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثانى

اعتلى الفيلم الكوميدي الجديد "وقفة رجالة"، صدارة إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي، بعد طرحه 13 يناير الجاري لينافس عددا من الأعمال العربية والأجنبية وتفوق عليهم بفارق كبير للغاية بعد أن تصدر الشباك طوال الأيام الماضية.وحقق الفيلم خلال الأسبوع المنقضي 2 مليون جنيه و290 ألفا، لتصل كل إيراداته، حتى الآن، 4 ملايين جنيه و205 آلاف جنيه، ليعد الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات بموسم رأس السنة وأعياد الميلاد.تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول عدد من الأصدقاء الذين يجتمعون بعد سنوات، لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.وفيلم "وقفة رجالة" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد وآخرين، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.