«معالجة وتحليل البيانات إحصائيا» في ورشة عمل بجامعة القناة

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، سادس ورش عمل إلكترونيا عبر برنامج "مايكروسوفت تيمز"، غدا الخميس 2812021 في العاشرة صباحا.وتنظم ورشة العمل تحت عنوان "معالجة وتحليل البيانات إحصائيا"، ويحاضر بها الدكتور عبد الغفار محمد أبو السعود مدير وحدة النشر الدولي بجامعة قناة السويس.يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر شباب الباحثين الثامن "رؤى مستقبلية.... ما بعد جائحة كورونا" والذي يقام إلكترونيا بالكامل في الفترة من ٦ لـ٧ مارس القادم، تحت رعاية الدكتور أحمد ذكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر) واشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد - مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين.