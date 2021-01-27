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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المشاط تغادر إلى السعودية للمشاركة في «مستقبل الاستثمار»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:42 ص
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مطار القاهرة متجهة للمملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنطلق اليوم الأربعاء، تحت شعار «النهضة الاقتصادية الجديدة»، لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي يواجهها العالم، ووضع تصور للاقتصاد العالمي وسط جائحة كورونا.

وتستمر فعاليات المؤتمر يومي الأربعاء والخميس 27 و28 الجاري، بمشاركة أكثر من 140 مُتحدثًا من صانعي السياسات والقادة والمستثمرين في المنطقة والعالم، سواء من خلال المشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر الإنترنت، ويعد المؤتمر ملتقًى عالميًا يجمع بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، بهدف الارتقاء بالبيئة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، إضافة إلى تقديم المشورة للحكومات والشركات حول مستقبل الاستثمار.

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وتشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلستين الأولى اليوم الأربعاء تحت عنوان «كيفية تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية بما يعكس الأوضاع الجيوسياسية السائدة»، والثانية غدًا الخميس تحت عنوان «حلول مجتمع الأعمال لتمكين المرأة وتحقيق المساواة»؛ وكانت «المشاط» قد شاركت في النسختين السابقتين من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتلقي وزيرة التعاون الدولي الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، كما تلقى الضوء على تجربة مصر التنموية وجهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الأطراف ذات الصلة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الحكومة للحفاظ على النمو.

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