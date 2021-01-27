رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 35 صيدلية مخالفة وأدوية مخدرة فى بسيون بالغربية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:43 ص
جريدة الدستور
أحمد فودة
طباعة
شنت مديرية الصيدلة بمحافظة الغربية، حملة مكبرة استهدفت التفتيش على الصيدليات بنطاق مركز بسيون بالتنسيق مع مديرية التموين، وذلك تنفيذا لتوجيهات هيئة الرقابة الإدارية، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها.

وأسفرت الحملة بعد المرور على 35 صيدلية من ضبط تغيب مدير 17 صيدلية، وضبط أدوية مهربة، وأدوية تأمين صحي، وأدوية جدول أول فقرة ومجهولة المصدر بدون فواتير، وأدوية مخالفة لمنشور رقم 97 لسنة 2012 وأدوية منتهية صلاحيتها، وأدوية تسبب الإجهاض ممنوع وجودها بالصيدليات، وأدوية في غير عبواتها الأصلية، وأدوية منشورات غش تجاري وأدوية مخالفة للتسعير الجبري فى إحدى الصيدليات.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتور خالد أصيل، لضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية بالمحافظة، موضحا أن هذه الحملة تتزامن مع حملات أخرى على مستوى المحافظة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فى رفع المعاناة عن المواطنين، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم.

كما توجهت لجنة من التفتيش الصيدلي إلى مدينة وبعض قرى مركز بسيون، بالاشتراك مع السادة مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمركز بسيون، وأسفر التفتيش عن ضبط 35 صيدلية مخالفة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

«مدبولي» يشهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة «الكيت كات»: تاريخ جديد للنقل الجماعي

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

الصور

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

السجن عامًا لامرأة أخفت أعراض إصابتها بكورونا فى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير

«ما خَفِىَ.. بين فاروق وناصر» لأسامة حمدي.. جديد «العين»

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود