ضبط 35 صيدلية مخالفة وأدوية مخدرة فى بسيون بالغربية

شنت مديرية الصيدلة بمحافظة الغربية، حملة مكبرة استهدفت التفتيش على الصيدليات بنطاق مركز بسيون بالتنسيق مع مديرية التموين، وذلك تنفيذا لتوجيهات هيئة الرقابة الإدارية، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها.وأسفرت الحملة بعد المرور على 35 صيدلية من ضبط تغيب مدير 17 صيدلية، وضبط أدوية مهربة، وأدوية تأمين صحي، وأدوية جدول أول فقرة ومجهولة المصدر بدون فواتير، وأدوية مخالفة لمنشور رقم 97 لسنة 2012 وأدوية منتهية صلاحيتها، وأدوية تسبب الإجهاض ممنوع وجودها بالصيدليات، وأدوية في غير عبواتها الأصلية، وأدوية منشورات غش تجاري وأدوية مخالفة للتسعير الجبري فى إحدى الصيدليات.ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتور خالد أصيل، لضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية بالمحافظة، موضحا أن هذه الحملة تتزامن مع حملات أخرى على مستوى المحافظة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فى رفع المعاناة عن المواطنين، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم.كما توجهت لجنة من التفتيش الصيدلي إلى مدينة وبعض قرى مركز بسيون، بالاشتراك مع السادة مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمركز بسيون، وأسفر التفتيش عن ضبط 35 صيدلية مخالفة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.